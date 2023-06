Frizioni in Provincia L’ex Tesi ribadisce la sua "bocciatura" sul tema viabilità

di Andrea Nannini

Restituzione delle deleghe al presidente Luca Marmo e riorganizzazione degli uffici, l’ex assessore Nicola Tesi torna sull’argomento. "Ci tengo a precisare che la mia decisione era legata alla non condivisione della riorganizzazione a cui è stato dato seguito che, nei fatti non riequilibra la presenza di personale tra l’area tecnica e le altre due aree – afferma –. Per quanto riguarda le due posizioni che sono state tolte, una è stata dovuta al pensionamento, della persona interessata, l’altra per riorganizzazione interna. Quindi non solo per dedicarmi maggiormente al mio Comune, che in questa fase di avvio ha bisogno di una maggiore presenza, anche come ringraziamento ai miei concittadini che ci e mi, hanno rinnovato la fiducia". Non solo quindi un maggiore impegno dovuto alla grande percentuale di consensi ma anche a un diverso punto di vista nella riorganizzazione interna. "Ritengo ancora una volta – aveva scritto Tesi nelle settimane scorse spiegando le proprie motivazioni – che la riorganizzazione dovesse essere eseguita con verifica attitudinale dei dipendenti, dei carichi di lavoro e delle funzioni principali dell’ente. Sono sicuro che sarebbe emerso la presenza di personale in esubero in altre aree con possibilità di spostarle su altri servizi, oltre ad avere un quadro preciso su chi cache cosa e soprattutto avere un quadro definito di competenze e professionalità".

Da questa riflessione sembra di capire che è stata una opposta interpretazione della collocazione delle risorse umane a far restituire le deleghe e non solo la volontà di dedicarsi di più a Ponte Buggianese, dove Nicola Tesi è sindaco.

Intanto, per restare in tema di lavori pubblici, ecco che all’indomani della notizia del tanto auspicato avvio dei lavori al viadotto di Maresca in programma per lunedì – dopo ben cinque anni d’attesa – ecco comparire l’ennesimo cartello di protesta con l’elenco di appellattivi non propriamente lusinghieri, rivolti a destinatari non meglio specificati.