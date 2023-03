Fridays For Future Ragazzi ancora in piazza "Il futuro è un diritto"

Le ragazze e i ragazzi di Friday For Future sono tornati a manifestare. Si sono ritrovati ieri mattina in piazza San Francesco a Pistoia per portare nelle vie cittadine i loro messaggi e appelli. Con in mano delle mimose già fiorite, simbolo di un clima che cambia, ma anche di una vicinanza con l’universo femminista, e di lotta contro le disuguaglianze. Dopo quattro anni di scioperi continuano imperterriti per la loro strada, questa volta però annunciano che lo sciopero rappresenta la tappa di un percorso molto più lungo e articolato. E con la manifestazione di ieri vogliono lanciare una campagna che porteranno avanti nei prossimi mesi: Pistoia in movimento. La campagna nasce da una serie di riflessioni collettive che hanno portato il movimento a definire quella che per loro è l’unica forma di città che dovrebbe esistere: una città a misura di persona, dove le strade siano sicure per le donne che le attraversano, i parchi siano verdi e pieni di opportunità di socialità e di crescita, dove al centro sia messo l’essere umano e non più l’automobile, dove i bambini possano respirare un’aria pulita e le persone anziane contribuire alla collettività attraverso la loro conoscenza, fondamentale per la crescita collettiva. Con le loro riflessioni, i ragazzi del Friday for Future sono arrivati a elaborare una serie di punti intorno ai quali ruota la loro campagna.

"Pretendiamo – si legge nel documento – di rilanciare la cultura della bicicletta e aumentare la mobilità pubblica e sostenibile, in modo da ridurre nettamente le emissioni e l’inquinamento che deriva dal trasporto, nonché riscoprire una forma di trasporto più lenta e sicura, come è la bicicletta. I dati ci dicono che solo nel 2021 nella provincia di Pistoia sono morte 17 persone a causa di incidenti stradali. Diciassette vite portate via in nome di cosa?". Ma questa non è l’unica domanda. "Pretendiamo di restituire il potere decisionale alla cittadinanza, perché chi meglio di noi sa di cosa abbiamo bisogno? – dicono dal movimento –. Come pensate di poter continuare a governare un popolo che viene costantemente silenziato? Pretendiamo anche di far approvare richieste tecniche dalle istituzioni locali che sono le uniche che possono agire in maniera concreta. Il tempo delle richieste educate è passato, il futuro è un nostro diritto, così come quello di abitare una città, occupando tutto lo spazio che ci spetta".

Gabriele Acerboni