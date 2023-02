Fridays for future, Bike strike in centro

A Pistoia è stato organizzato un "Bike strike" per combattere il cambiamento climatico, in vista del prossimo sciopero globale previsto per venerdì 3 Marzo. Protagonisti dell’inedita manifestazione sono stati i ragazzi di Fridays for future Pistoia. "Ci stiamo preparando al prossimo sciopero globale per il clima – spiega Alice Franchi, referente di Fridays for future Pistoia – incentrandolo sui temi di città sostenibile e mobilità sostenibile". Da qui l’idea del "Bike strike", leggasi una sorta di manifestazione mobile su due ruote: "Volevamo fare uno sciopero diverso – aggiunge – e devo dire che, al netto di un’organizzazione complessa, è stato molto divertente. Le persone che ci vedevano sfilare con le bici, muniti di cartelloni e quant’altro, si sono avvicinate e ci hanno chiesto informazioni su quanto stava succedendo. E così – conclude – abbiamo potuto esporre i temi che ci stanno a cuore".