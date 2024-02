Fred Buscaglione con la Banda a Vapore

Itinerario swing fra musica e canzoni del mitico Fred Buscaglione in una serata confezionata dalla Banda a Vapore, stasera alle 21.30 al circolo Arci di Montale (via Martiri della Libertà 14; per i soci Arci). La band che ha fatto dello swing italiano la sua bandiera farà rivivere i pensieri, le emozioni e la musica di Buscaglion. Assicurano i musicisti della Banda, nella loro inedita veste di "autori" dei testi", che quello che viene proposto al pubblico è uno spaccato sociale, musicale e di costume dell’Italia degli anni ’50. La formazione a vapore è così composta: Massimo Dolfi (voce), Claudio Bechi (chitarra elettrica, cori), Simone Naviragni (basso elettrico), Gianluca Di Stasi (batteria), Alberto Rossi (sax contralto, clarinetto, ocarina, cori), Filippo Brilli (sax tenore, cori), Gino La Montagna (tromba) e Simone Buralli (pianoforte, tastiere).