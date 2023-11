Fratoni, impegno a tutto campo: "Fisiologico un avvicendamento. Il centrosinistra vince se unito"

Fratoni, partiamo dalla politica cittadina. È fresca la notizia che lei non è più la capogruppo Pd in aula consiliare...

"Un passaggio fisiologico, concordato con il partito fin dall’inizio della legislatura. Ci trovavamo con tanti consiglieri giovani eo alla prima esperienza, mi era stato chiesto di fare da ’guida’ nella fase iniziale e non mi sono sottratta. Adesso però è giusto che le responsabilità passino ad altri".

E la nuova segreteria nazionale? Ha influito?

"Non ho sostenuto Schlein e credo che, posto che stia facendo tante cose buone, dovrebbe ricercare maggior coerenza con la vocazione riformista del partito. A maggior ragione, dunque, l’avvicendamento è stato giusto. Ma non cambia nulla: io continuo a lavorare e resto nel gruppo, composto da persone competenti e unito. È questo ciò che serve anche a livello di partito".

A proposito: è cambiata la segreteria provinciale.

"Finalmente, aggiungerei. Siamo stati troppo tempo senza un segretario e adesso c’è da recuperare il tempo perso. Faccio i migliori auguri a Torrigiani, persona valida e sindaco esperto. All’orizzonte c’è la sfida delle amministrative: un’opportunità da cogliere, specie dove le giunte di centrodestra non hanno brillato, come a Agliana e Montecatini".

Un anno e mezzo fa fu la prima a sostenere la strada del ’campo largo’, attirando su di sé anche delle critiche. Adesso la percezione sembra cambiata, non trova?

"Ribadisco che ci sia bisogno di un centrosinistra unito, guardando in entrambe le direzioni. Con la capacità di fare sintesi e trovare un minimo comun denominatore. Quanto a Pistoia, i fatti dicono che ci troviamo sempre a votare nello stesso modo con i colleghi d’opposizione: continuo dunque a chiedermi perché ci siamo presentati divisi alle ultime elezioni. Se il problema era il candidato, bastava fare delle proposte alternative. E comunque adesso questo ostacolo non c’è più, ma il lavoro è tutto da fare...".

Veniamo a Tomasi. Come giudica il secondo mandato? Dall’opposizione il leit-motiv è che sia distratto dalla papabile candidatura in Regione...

"Quando si governa la città non si può avere la testa altrove, serve impegno al 100% fino all’ultimo giorno. Il giudizio era negativo prima e lo è anche adesso: a Pistoia serve altro. Vedo solo tante cose buttate là senza uno schema generale. E continuiamo a essere fuori dalle dinamiche dell’area metropolitana. Per non parlare della rigenerazione urbana...".

Capitolo alluvione. Da ex assessora regionale all’ambiente, cosa può dirci in merito?

"Non è stato un evento imprevedibile, ma si è presentato con caratteristiche davvero difficili da contenere in tale portata. Molto è stato fatto in questi anni tra l’attività del Consorzio di bonifica, casse d’espansione, interventi di vario genere e manutenzione. Ma la difesa idrogeologica dev’essere un obiettivo condiviso a tutti i livelli, altrimenti si fa fatica a perseguirlo. Serve coesione con il Governo, insomma, a livello economico e legislativo. E poi...".

Prego.

"E poi c’è bisogno di strutture efficaci sul territorio. Il già citato Consorzio lavora bene, ma rispetto a prima è tutto accentrato a Firenze e qui, nel pistoiese, non ce lo possiamo permettere.

Non è una critica, ma un monito: rafforziamo il territorio e lavoriamo in sinergia".

Cosa fare in concreto?

"In primis la cassa di espansione a Pistoia, con il parco urbano intorno all’ospedale. E’ tutto finanziato, ma siamo preoccupati dalla bonifica del Brusigliano sulla quale arrivano notizie contrastanti. Poi l’operazione sull’Ombroncello, un progetto complesso che va portato in fondo, e anche l’intervento importante sull’Agna senza dimenticare Stella, Brana e Vincio di Brandeglio. Tanto è stato fatto, tanto c’è da fare".

Alessandro Benigni