Fratoni convinta con Bonaccini "Porterà visione e concretezza"

"Sto con Bonaccini perché il suo progetto politico è coerente col profilo che il Pd si è dato fin dall’inizio: un partito popolare, progressista e riformista". Non ha dubbi, Federica Fratoni: la consigliera regionale del Pd, nonché capogruppo di opposizione in consiglio comunale, sta con Stefano Bonaccini perché "testimonia queste caratteristiche con il suo vissuto e nel suo ruolo di presidente di una Regione all’avanguardia. Sappiamo che di fronte a questo Governo di destra ci vuole visione, ma anche solidità e concretezza di proposte, soprattutto su temi centrali come il lavoro, che deve essere stabile e di qualità, sanità pubblica e scuola. Il messaggio va prima di tutto a coloro che hanno disertato il voto nei recenti appuntamenti o a quelli che lo hanno dato a Meloni pur essendo di sinistra come ’ultima opzione possibile’ – prosegue – : la politica ha bisogno di partecipazione e noi siamo l’unico partito che oltre a fare i congressi chiama gli elettori a decidere. Pertanto è da qui che vogliamo ripartire, confrontandosi, tornando nei luoghi della socialità, ma anche dell’emarginazione, nelle fabbriche, interpretando le emergenze di questo momento storico".

Su Pistoia: "Al di là di chi vincerà, è urgente una riflessione a livello locale: abbiamo perso molte amministrazioni e il voto degli iscritti ha fatto registrare un grosso calo rispetto al passato. La fase post-congressuale servirà per stare in mezzo alla gente, cosa che abbiamo smesso di fare da tempo. Dobbiamo parlare coi cittadini, con le parti sociali, fare iniziative e sensibilizzare sui temi che ci dividono dalla destra che governa alcuni comuni, a partire dal capoluogo: registro quotidianamente molte carenze anche nell’Amministrazione ed è anche lì che il Pd deve tornare a connotare il proprio progetto di città".