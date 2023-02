Fratelli d’Italia replica agli affondi dell’opposizione

Fratelli d’Italia non ci sta e risponde per le rime alle accuse mosse dai banchi del centrosinistra in occasione della discussione del bilancio previsionale. "La Sinistra pistoiese ci accusa di “assenza di visione”, significa che non ci sono temi veri su cui criticare – affermano i consiglieri di Fdi –. La differenza la fanno i servizi, le tariffe che non aumentano e la città che si rinnova e diventa sempre più sicura.

Si parla di campionati e di classifiche, come se ci fossero termini assoluti per una valutazione: ogni territorio ha le proprie peculiarità e necessita di interventi mirati. L’obiettivo resta quello di impegnare 150 milioni di euro di investimenti nei 10 anni di

amministrazione Tomasi – aggiungono –, una cifra mai vista nemmeno in momenti storici decisamente più rosei".

"I mutui non possono essere i garanti della manutenzione – rincara la dose Francesco Pelagalli – non possiamo lasciare ai nostri figli milioni di euro di debito per manutenzioni di cui non ne vedranno mai gli effetti. Il Pd prenda esempio: i servizi non si tagliano e non si accentrano, ma devono rimanere sui territori. "14 progetti finanziati con il Pnrr e altri 11 in graduatoria – ricorda Francesca Capecchi –: l’Amministrazione sa bene dove vuole andare. Gli attacchi sul Pallavicini ci sembrano del tutto

strumentali: sarà realizzato un impianto sportivo nuovo, sostenibile e polivalente. Vogliamo sviluppare della città attraverso il turismo sportivo". "Non è vero, come dice Pep, che i soldi sul sociale sono dimezzati – conclude Lorenzo Galligani - nemmeno un euro in meno, anzi assistiamo ad aumenti sia sulla spesa corrente che finanzia i servizi essenziali sia sugli investimenti. E questo grazie ad un intenso sforzo di gestione di bilancio, con i trasferimenti nazionali e regionali che si fanno sempre più ridotti. Siamo e saremo attenti al consumo di suolo, ma ponendo attenzione a ciò che richiede lo sviluppo economico della città".

albe