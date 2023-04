Fratelli d’Italia critica: "La Regione ha sbagliato nel metodo e nel merito"

Secondo incontro organizzato da Fratelli d’Italia, dopo quello di Monsummano Terme, per approfondire il tema della Tari e del ciclo dei rifiuti. Ad analizzare le varie criticità sul sistema di raccolta e smaltimento c’erano l’assessore alle politiche ambientali del comune di Pistoia, Gabriele Sgueglia, nonché il consigliere regionale Alessandro Capecchi. "In Toscana il sistema è in crisi – attacca quest’ultimo, senza mezzi termini –. Da una parte, provoca l’aumento tendenziale della Tari perché mancano gli impianti e si è costretti a conferire in discarica il 35% dei rifiuti trasportandone buona parte fuori dai confini regionali con costi molto elevati. Dall’altra, genera pericolose infiltrazioni criminali perché le filiere produttive non riescono ad attuare un corretto smaltimento. La risposta della Giunta regionale è stata sbagliata nel metodo e nel merito – aggiunge poi –. Nel metodo, perché nel bando esplorativo realizzato non ha fissato prima i criteri e gli obiettivi secondo i principi fondamentali dell’autosuficienza e della prossimità, scaricando sugli enti territoriali la responsabilità di impianti calati dall’alto non affatto accettati dai cittadini".

"Nel merito – prosegue il consigliere regionale –, ha imposto un aut aut ai nuovi impianti di termovalorizzazione procedendo, però, al rinnovo parziale delle autorizzazioni dei quattro inceneritori oggi esistenti in Toscana: ad Arezzo, Livorno, Poggibonsi e Montale. Avendo inoltre delegato alle aziende, che hanno risposto al bando esplorativo, la scelta dei siti, di fatto le aziende hanno privilegiato i territori dove erano già collocati gli impianti e quindi continuano a dare territori che hanno già dato. C’è anche l’evidente problema dei tempi perché molti degli impianti che sono stati selezionati sono di nuova generazione o, addirittura, sperimentali e questo vuol dire che non saranno pronti prima di 8-10 anni – conclude Capecchi –. E nessun impianto è stato previsto in questo periodo intermedio, mentre un termovalorizzatore ultramoderno avrebbe garantito uno smaltimento più corretto a costi più contenuti".

red.pt