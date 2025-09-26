Fratelli d’Italia all’attacco sulla scuola

Aule troppo numerose e docenti in sofferenza senza prevedere un confronto con gli enti locali da parte della Giunta regionale, in special modo dopo la rinuncia a predisporre i quattordici accorpamenti previsti che riguardano anche il nostro territorio, in particolare Pescia, Larciano e Lamporecchio. I consiglieri provinciali di Fdi, Lorenzo Vignali e Francesca Capecchi (entrambi candidati alle prossime Regionali) puntano il dito sulle scelte dell’amministrazione regionale in termini di dimensionamento scolastico.

"E’ una vittoria, ma di Pirro – dicono i due consiglieri – perché ci sono conseguenze concrete per studenti, famiglie e territori. Ogni decisione è stata rinviata a dopo le elezioni ma, nel frattempo, gli obiettivi del Pnrr restano imprescindibili: ciò significa che in Toscana ci saranno comunque 14 presidi in meno, con istituti affidati a reggenze. Ad essere penalizzate saranno soprattutto le scuole delle aree montane e periferiche. Se fosse stato elaborato un piano, la Regione avrebbe potuto salvaguardare questi territori, garantendo dirigenti titolari dove la legge già consente deroghe. Ora, invece, molte di queste realtà resteranno senza guida stabile".

Problemi che quindi andranno a ripercuotersi anche sulla montagna penalizzando ulteriormente territori già disagiati ed alle prese con continui tagli ai servizi. "La Provincia, pur non avendo competenza diretta su questa scelta – proseguono Capecchi e Vignali – può programmare l’offerta formativa e il dimensionamento scolastico a livello territoriale. Non è stato facile, lo scorso anno, arrivare alla delibera. La scelta di non decidere ha sacrificato l’interesse degli studenti e delle famiglie toscane. Chiediamo, quindi, che si torni a parlare seriamente di scuola, senza rinvii e senza propaganda".