Francia, Germania, Croazia. A Montale tornano gli scambi

Il Comitato Gemellaggi di Montale rilancia la sua attività organizzando un ricco programma di eventi in questo mese di aprile e nella prossima estate. Il programma è stato presentato al pubblico dalla presidente del Comitato Angela Stefanini nella serata dedicata alla campagna di tesseramento che ha visto numerose presenze nella sala del Centro Nerucci. Il primo appuntamento è previsto tra il 24 e il 27 aprile prossimo quando arriveranno a Montale delegazioni delle città gemellate di Senlis (Francia), Langenfeld (Germania) e Varazdin (Croazia) guidate dai massimi rappresentanti delle rispettive amministrazioni municipali. Sono attesi infatti i sindaci di Senlis e di Langenfeld e il vice-sindaco di Varazdin. Saranno presenti anche altri esponenti delle città amiche e rappresentanti dei vari comitati per i gemellaggi omologhi di quello montalese. Una delle novità su cui si conta di più per gli sviluppi futuri sarà la partecipazione della preside di una scuola media di Senlis e di un’insegnante di una scuola di Langenfeld accompagnata da quattro studenti tedeschi che hanno la lingua italiana tra le loro materie di studio. La visita dei rappresentanti del mondo della scuola potrebbe portare, nelle speranze del comitato gemellaggi di Montale, alla ripresa degli scambi scolastici tra le scuole montalesi e quelle delle città amiche. Del resto fu proprio da uno scambio scolastico che nacque molti anni fa l’amicizia tra Montale e Senlis e il successivo gemellaggio. Un secondo appuntamento, nel mese di luglio, sarà la partecipazione di quattro ragazzi montalesi dai 15 ai 17 anni ad uno stage artistico a Langenfeld. Sempre in ambito artistico si colloca la partecipazione di due o tre pittori montalesi o comunque della nostra zona alla mostra di pittura Adais in programma a Senlis. In passato hanno esposto nella città francese altri artisti montalesi come Marcello Meucci o molto legati a Montale come Andrea Dami. Il Comitato Gemellaggi intende anche riattivare al centro Nerucci il servizio Paas (punto di accesso assistito servizi online). Da segnalare l’iniziativa proposta da Gianni Saba, del gruppo parrocchiale di Stazione, di un viaggio a Roma per il Giubilieo di giovani montalesi insieme a giovani delle città gemellate.

Giacomo Bini