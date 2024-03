Frana impegnativa, la Statale 12 non riapre

E’ ancora lontana la riapertura della Statale 12, interrotta da una frana a Popiglio. Il Comune è all’opera per alleviare i disagi. È stata emessa un’ordinanza della Municipale per regolare il transito dalla "strada dei cacciatori" e quella "verso Rupine e Ritondolo" a fasce orarie per mezzi inferiori a 35 quintali: dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 in uscita, mentre in entrata verso Popiglio dalle ore 10.30 alle ore 130 e dalle ore 16 alle ore 18. E’ consentito il transito ai veicoli dotati di trazione integrale 4x4: dei residenti a Popiglio per necessità inderogabili; dei mezzi di emergenza; dei medici e veterinari in visita urgente o che hanno l’ambulatorio; degli assistenti domiciliari solo per comprovata necessità e di alcune altre categorie la cui attività non è rinviabile. Per il trasporto scolastico, è attivo il servizio con un pulmino per portare i ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado che parte dalla frana, organizzato dal Comune per gli studenti che devono prendere il pullman alla Lima.

Il vicesindaco Giacomo Buonomini: "Anas ha comunicato che la situazione è molto più complessa del previsto e per questo la strada non è stata riaperta. La raccolta rifiuti differenziata a Popiglio, fino alla riapertura della strada, si svolgerà normalmente (Alia accederà dal lato di Lucca). Ieri mattina punto tecnico con l’Anas per le valutazioni sui prossimi giorni e le misure da adottare. I tecnici ci hanno informati che la situazione è piuttosto impegnativa e non è il caso di avanzare ipotesi di riapertura". Nel frattempo sono in corso valutazioni sulla possibilità di transito per un’ambulanza e per fare scorrere il traffico veicolare in apposite finestre temporali, magari brevi, ma utili ad alleviare i disagi.

Andrea Nannini