Frana di Campiglio, tutto fermo. I residenti firmano la petizione

La situazione si trascina da anni, la stampa ne aveva scritto anche a novembre per una frana riparata in somma urgenza: si tratta di via Vecchia di Campiglio e via Nuova di Campiglio, ma riguarda anche Pupigliana, Campiglio, Statigliana e Torbeglia. Gli abitanti ne lamentano la mancata manutenzione e chiedono che venga fatto un intervento risolutivo. A seguito delle proteste riassunte nella petizione, viene richiesto che vengano ascoltate le persone entro i trenta giorni di legge.

"Gli abitanti valle del Brandeglio esasperati: si arriva alla petizione al Consiglio comunale. Dopo l’ennesima frana avvenuta il 29 gennaio sulla via nuova di Campiglio che ha di nuovo comportato la chiusura al traffico, gli abitanti della Valle del Vincio di Brandeglio hanno deciso di agire uniti per trovare un canale di ascolto dall’amministrazione locale. Con un rapido passaparola in poco tempo è stato elaborato il testo di una petizione da inviare al Consiglio Comunale è’ iniziata la raccolta delle firme nella giornata di sabato 1 febbraio, oltre ad essere convocato un incontro per la domenica successiva nei locali del Circolo Arci Campiglio. L’affluenza ha superato le aspettative, segno questo del disagio che la popolazione della zona sta subendo ormai da diversi anni. Oltre che a raccogliere ulteriori firme, l’incontro è servito a scambiare informazioni e opinioni per poter mettere in condizione i promotori di discutere nelle sedi appropriate dei possibili interventi da effettuare per la messa in sicurezza dell’intera valle. Riteniamo sia ormai indispensabile che le problematiche siano affrontate con una progettualità sistematica e approfondita senza ricorrere alle improvvisazioni, che fino ad oggi si sono dimostrate fallimentari. Le nostre richieste sono volte ad evitare il peggioramento della situazione della viabilità nell’intera valle e ad evitare danni a cose e persone, fino ad oggi fortunatamente scongiurate. In pochi giorni sono state raccolte oltre 160 firme di residenti della zona e non solo. Il 5 febbraio la petizione è stata presentata all’ufficio relazioni con il pubblico del comune. Attendiamo la risposta da parte dell’amministrazione comunale e di essere convocati nei tempi previsti, per poter esporre i contenuti della petizione". Andrea Nannini