Frana a Campiglio e perdite idriche . Ecco i lavori in corso

PISTOIA

A causa delle intense piogge dei giorni scorsi, una frana ha bloccato il transito su via Nuova di Campiglio, tra Gello e Campiglio. La strada resterà chiusa fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza e stabilizzazione del pendio, che partiranno la prossima settimana, non appena le condizioni meteo lo permetteranno. L’accesso alla località di Campiglio avverrà tramite via Modenese Sr 66 e via Vecchia di Campiglio.

Inoltre, fino al 3 febbraio, in via Tommaso Alva Edison, tra i civici 28 e 36, sono vietati transito e sosta per consentire i lavori di riparazione di una perdita idrica da parte di Publiacqua. Sarà comunque garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e ai residenti nelle zone non interessate dai lavori. Infine, dal 4 al 6 febbraio, dalle 7 alle 18.30, saranno vietati transito e sosta anche in via dei Pardi, vicino al civico 45, per lavori di scavo per riparare una perdita idrica. Il traffico sarà deviato su via del Pillone e via di Ramini.