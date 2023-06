Fotografia, Natura e Viaggi, Serata al Polo Culturale Puccini Gatteschi

Domenica 2 luglio, alle ore 21.15, al Polo Culturale Puccini Gatteschi, in Vicolo del Malconsiglio 6, a Pistoia, nella splendida cornice del Piccolo Giardino Puccini trasformato in un piccolo teatro di verzura, il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi presenta una serata dedicata all’incontro tra la fotografia, la natura e i viaggi. Un dialogo aperto sulla fotografia del mondo e nel mondo, in cui un appassionato di fotografia e socio del Gfp, Paolo Fichera, dialogherà con un professionista dell’immagine, Luca Bracali. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria

Per info whatsapp e voce 3201608551; [email protected]