Abetone, uomo si sente male al rifugio, complicato soccorso nella neve / FOTO

Complicato intervento dei vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di San Marcello Pistoiese. Un uomo colpito da malore al rifugio del Lago Nero è stato infatti soccorso con difficoltà visti la neve e il brutto tempo che non hanno permesso all'elicottero Pegaso di alzarsi in volo. La squadra è partita con le ciaspole verso il rifugio, mentre personale della Guardia di Finanza ha raggiunto con gli sci la zona. L'uomo, di 70 anni, è stato preso in consegna e quindi trasportato nel luogo dove l'ambulanza è potuta arrivare. Da qui è stato trasferito in ospedale. Era presente anche personale del Cai.

Ultimo aggiornamento il 3 febbraio 2019 alle 20:58