Forzano a Pistoia: tre denunciati, uno minorenne

Probabilmente sapevano di andare a colpo sicuro e di trovare la casa libera. Per questo hanno forzato la porta d’ingresso e si sono introdotti dentro, forse per occuparla o solo per bivaccare qualche giorno. Ma le loro manovre non sono passate inosservate e l’allarme è scatatto. Il fatto è accaduto giovedì mattina, presso una villetta nei pressi del viale Adua.

Sembra che la casa fosse disabitata, a seguito del recente decesso della proprietaria. La segnalazione alla Centrale Operativa della Questura è arrivata da un residente della zona. Immediato l’intervento del personale della Polizia di Stato: gli agenti arrivati sul posto hanno riscontrato la presenza all’interno di alcuni soggetti sconosciuti.

Per questo, una pattuglia dell’Ufficio Volanti della Questura di Pistoia ha denunciato tre individui, di cui un minorenne e un extracomunitario, tutti residenti a Pistoia.

Dagli accertamenti effettuati, sembra che i tre abbiano forzato una delle finestre e si siano introdotti abusivamente nello stabile. E’ scattata subito la denuncia per i reati di invasione di terreni o edifici, detenzione di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Al termine delle verifiche, l’immobile è stato restituito ai legittimi eredi.

red.pt