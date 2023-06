Forza Agliana Piana Pistoiese, primo gazebo per ascoltare i cittadini

Domani domenica 25 giugno, dalle 15 alle 21, al parco Pertini, primo gazebo della nuova lista civica "Forza Agliana Piana Pistoiese per la Toscana", fondata dal consigliere comunale Alfredo Fabrizio Nerozzi con Monia Toccafondi e Giuliano Visalli (in foto). Il prossimo si terrà, sempre al Pertini, domenica 2 luglio. "Il nostro gazebo – spiega Nerozzi – non è una semplice postazione provvisoria e improvvisata, ma racchiude un potenziale comunicativo a servizio dei cittadini. Il gazebo, per noi di Forza Agliana, è un punto di riferimento per chi si riconosce nelle nostre idee o punto di confronto e discussione per chi non la pensa nello stesso modo. Il gazebo come luogo di confronto sociale, un vivaio di idee, di pensieri, di sfoghi, lamentele, suggerimenti e proposte. Il valore – prosegue Nerozzi – non è solo come punto di informazione ai cittadini, non serve solo a farsi conoscere, ma a conoscere a ascoltare le istanze di tutti, va oltre la mera propaganda, per essere luogo e momento dì socialità, di aggregazione, di scambio di idee, per una nuova dimensione umana".

La nuova lista è stata presentata recentemente, in sala consiliare. Alfredo Fabrizio Nerozzi, eletto in consiglio comunale nella lista civica Agliana cambia all’opposizione e da gennaio 2023 passato alla maggioranza, ha annunciato che con Forza Agliana proseguirà l’impegno iniziato quattro anni fa. L’obiettivo dei tre fondatori del nuovo gruppo, aperto a tutti, è prepararsi per tempo alla sfida delle amministrative 2024, ascoltando i cittadini di tutte le frazioni per condividere con loro le soluzioni ai problemi. "Serve conoscenza, consapevolezza e responsabilità", ha concluso Nerozzi che è il promotore ad Agliana delle Comunità energetiche rinnovabili. Piera Salvi