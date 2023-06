Fortunato è centenario Per Gentilina 108 anni

Giorni importanti per due super nonni della nostra provincia.

Cento anni e non sentirli. Fortunato Spinelli, classe 1923, ha festeggiato nei giorni scorsi un secolo di vita, insieme a figli, nipoti e bisnipoti, ma anche al sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, che gli ha portato i saluti e gli auguri di tutta la comunità. Nato a Casini (Quarrata), Fortunato si è sposato nel settembre del 1952 con Gioetta ed è rimasto con lei fino al 2018, quando purtroppo è venuta a mancare. La coppia ha avuto tre figli: Lucia, Giordano e Giordana. Oggi Fortunato ha 6 nipoti ed è bisnonno di ulteriori 6 bisnipoti, di cui due nate a inizio 2023, cento anni dopo la sua nascita. È sopravvissuto alla seconda guerra mondiale, scappando dai nazisti durante un rastrellamento in cui cercavano persone da mandare al fronte. Ha lavorato come carbonaio ed è poi diventato un ortolano ambulante, guadagnandosi la fiducia e la stima dei tanti clienti incontrati negli anni. Oggi vive dove è nato e continua a mantenere la sua passione coltivando e raccogliendo i frutti del suo orto alla veneranda età di 100 anni.

***

Un altro bell’esempio a Serravalle. Ha compiuto 108 anni lo scorso 2 giugno, ma lei, la signora Gentilina Raccosta, è stata festeggiata il 6 giugno all’interno della Rsa Casa Betania di Serravalle Pistoiese (gestita da cooperativa sociale elleuno) dove risiede dal 2021, alla presenza dei familiari, degli ospiti e degli operatori della struttura.