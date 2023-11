Forte adesione allo sciopero generale

Nella gremita piazza Santissima Annunziata che ha ospitato, ieri, lo sciopero generale di Cgil e Uil era folta anche la rappresentanza pistoiese. Oltre mille le persone arrivate a Firenze dalla nostra provincia con mezzi propri, treni e i nove pullman che noleggiati per l’occasione. Sul palco è salito anche Giancarlo Gori, delegato provinciale Fp-Cgil Vigili del Fuoco in segno di rispetto del lavoro fatto in occasione dell’alluvione. "La piazza ha risposto presente alle provocazioni del Governo sul diritto di sciopero – dichiara il segretario provinciale Cgil, Daniele Gioffredi – questa è solo l’inizio della mobilitazione per chiedere modifiche sostanziali alla Finanziaria. Servono subito i ristori per le imprese e attività colpite dall’alluvione".