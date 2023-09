Formento: nuovo gruppo. Il primo atto è sui funghi

La spaccatura è servita... con i funghi. I consiglieri comunali Andrea Formento e Veronica Scandagli, che si apprestano a costuirsi in un nuovo gruppo consiliare, come primo passo porteranno in aula la questione della raccolta. "La situazione sul territorio del nostro Comune, ma crediamo di tutta la Montagna Pistoiese – scrivono – è ormai diventata insostenibile. La mancanza di un adeguato corrispettivo economico per il tesserino valido per la raccolta, l’incertezza sulle normativa e la mancanza di un adeguato controllo (causa mancanza di uomini causa carenza di fondi) ci spingono a chiedere di affrontare di nuovo il tema, visto che le iniziative intraprese finora non hanno prodotto nessun risultato". Gli occhi sono puntati sulla vicina Emilia. "E’ necessario, oltre a regolamentare in modo più definito le norme, aumentare il costo del tesserino e definire in modo esatto la ripartizione del corrispettivo – aggiungono –, affinché tale iniziativa possa portare risorse sui nostri territori tali da poter far rispettare le regole nel suo complesso ma anche contribuire a migliorare la fruibilità complessiva delle nostre località".

Non manca una riflessione sull’incidenza economica della raccolta effettuata da parte dei residenti, che trovano nei prodotti del sottobosco una non marginale integrazione al reddito. La sollecitazione dei due consiglieri, accomunati dalla provenienza dall’ex comune di Abetone, sembra non essere casuale: la sensibilità nei confronti della tutela del territorio contro il vandalismo praticato da un numero importante di "raccoglitori", infatti, è forte più nella Valle del Sestaione e all’Abetone che in altre zone. E anche la scelta di costituirsi in un nuovo gruppo sembra legata più a problematiche territoriali che politiche.

Andrea Nannini