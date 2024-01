Formento e Scandagli: "Mozione di sfiducia per sindaco e giunta"

I componenti di "Presente per il futuro" stringono i tempi sulle fibrillazioni del Consiglio comunale di Abetone Cutigliano e depositano una mozione di sfiducia nei confronti di sindaco e Giunta. In una nota Andrea Formento e Veronica Scandagli affermano che la crisi dell’amministrazione comunale di abetonecutigliano è ad una svolta.

"Abbiamo voluto rompere gli indugi e depositare presso gli Uffici del Comune la mozione di sfiducia firmata da noi due – affermano i due Consiglieri Comunali – in attesa di capire cosa intendono fare gli altri componenti del Consiglio Comunale che si erano dichiarati favorevoli ad un voto di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta attuale. Riteniamo l’esperienza di questa amministrazione giunta alla sua conclusione – prosegue la nota – ed anche in questo ultimo periodo ha dimostrato la sua assoluta inconsistenza, la sua lontananza dai problemi reali della nostra comunità sia sociale che economica e la sua inadeguatezza a poter continuare a gestire questo territorio".

"Abbiamo dato ascolto alle moltissime voci che dopo gli ultimi avvenimenti ci chiedevano conto del nostro operato e di quanto avevamo dichiarato e crediamo che anche gli altri Consiglieri siano consapevoli della realtà e che quindi vi sia la possibilità di portare in discussione ed al voto la mozione di sfiducia. Continuare questa esperienza non può che significare un "tirare a campare" e può essere solo frutto di una vecchia logica della politica che non ci appartiene. E se la nostra proposta non dovesse portare ai risultati che auspichiamo – concludono i rappresentanti del neonato gruppo consiliare - rimarremmo in Consiglio Comunale a portare avanti le istanze che ci vengono proposte dalla popolazione e quelle che riteniamo opportune nell’interesse generale come abbiamo fatto nell’ultimo consiglio comunale dove abbiamo posto all’attenzione del Sindaco e della Giunta, e che nell’eventualità del Commissariamento rimarranno agli atti per il Commissario, le problematiche inerenti l’Unione dei Comuni e la zona di Mastrocarlo, il futuro dell’Ex palazzo delle poste, l’accoglienza e l’informazione turistica, la sorte delle numerose iniziative consiliari rimaste lettera morta e cosa molto importante per la popolazione la questione della raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco".

Che l’aria del Consiglio comunale si fosse fatta pesante era noto da tempo e il capogruppo di maggioranza, Andrea Tonarelli aveva invitato già da qualche tempo, il sindaco a lasciare l’incarico. Poi le carte si sono mescolate di nuovo ed è spuntata la mozione di Scandagli – Formento. In attesa del prossimo Consiglio comunale.

Andrea Nannini