Formazione e lavoro, un incrocio virtuoso

PISTOIA

Una mattinata dedicata al mondo del lavoro per gli studenti pistoiesi, perché dalle scuole del territorio possono uscire ragazze e ragazzi formati e già pronti ad assicurarsi un’occupazione importante, specialmente in settori trainanti come quello del vivaismo. Con questo intento, domanì dalle 9.30 alle 12.30 all’interno della tensostruttura dell’istituto "Agrario De Franceschi-Pacinotti" si terrà il primo ’Job Oriented’ del 2024 grazie all’impegno portato avanti dalla Fondazione "Barone de’ Franceschi" guidata dal neo presidente Fabio Fondatori, insieme all’istituto stesso. Una volta arrivati in fondo ai cinque anni di scuola superiore, infatti, sono molteplici le domande che gli studenti si fanno, soprattutto per decidere se proseguire intraprendendo un percorso universitario oppure immergersi nel mondo del lavoro, sapendo che sul territorio la domanda non manca. Quesiti su cosa fare dopo il diploma, piuttosto che sul tipo di azienda da scegliere per l’alternanza scuola-lavoro oppure informarsi sulla presenza dei corsi Its ad alta specializzazione sono all’ordine del giorno e, nelle tre ore dedicate, si potrà trovare risposta.

Saranno presenti gli iscritti delle classi quarte e quinte, quest’ultimi pronti ad affrontare la maturità ed i primi oramai ad un passo dalla fine del ciclo superiore, che potranno interloquire con istituzioni, categorie professionali e alcune delle aziende agricole più importanti della provincia, che a loro volta avranno l’opportunità di conoscere possibili dipendenti e operai del futuro, oltre che poter reperire contatti e riferimenti per coprire eventuali posizioni professionali scoperte. "L’obiettivo di questa giornata – fanno sapere dalla Fondazione – è rafforzare i legami tra l’istituto e tutto ciò che sta all’esterno della scuola ma, soprattutto, presentare agli studenti le opportunità di formazione, stage e lavoro nelle aziende". Una occasione notevole, un passo importante per cercare di riannodare il legame necessario fra una scuola che sforna professionalità notevoli e uno dei settori trainanti dell’economia pistoiese.