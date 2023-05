Formazione degli operatori e più offerte: così può ripartire il turismo

Iniziata la quattro giorni di incontri sul turismo, voluta dall’assessore al turismo, Clio Cinotti. L’appuntamento era rivolto agli operatori delle attività turistico ricettive, commerciali e di somministrazione oltre alle associazioni del territorio, al fine di fare una scansione di cosa la Montagna può offrire dal punto di vista turistico. "L’obbiettivo principale è quello di ripercorrere le risorse turistiche di cui disponiamo, illustrare i siti web relativi al nostro territorio, consegnare materiale promozionale da inserire nelle strutture". Ad aprire i lavori è stata la stessa assessore, Clio Cinotti, affiancata da Lorenza Fedeli per conto dell’Ecomuseo. Una trentina le presenze. I valori dell’accoglienza e la formazione degli operatori i primi punti illustrati dalla Cinotti. Ne è emerso un quadro in cui la ricchezza dell’offerta potenziale è fortemente limitata dalla mancanza di infrastrutture e anche da un’informazione insufficiente.

Nel caso poi di una giornata "uggiosa" l’offerta langue, dall’Abetone a Le Piastre ci sono una Spa, una piscina un teatro, insomma c’è di tutto ma in un unico esemplare, onestamente poco per considerarla un’offerta turistica. Diversa invece quella culturale, tra museo di Rivoreta, di Pianosinatico, Ecomuseo nelle sue numerose declinazioni, sia pure non del tutto armonizzate, quello dei Rifugi, le Pievi e quant’altro, i manufatti per far brillare gli occhi ci sono, anche se il prodotto più attrattivo rimane il paesaggio, con tutte le suggestioni che è in grado di regalare a chi abbia voglia di camminare o pedalare, anche per brevi tratti. All’iniziativa hanno collaborato il Comune di Abetone Cutigliano, quello di Pistoia, l’Ambito Turistico di Pistoia e Montagna Pistoiese e l’Ecomuseo. Gli altri appuntamenti in caledario sono: venerdì 12 maggio a Crespole; martedì 16 maggio a San Marcello Pistoiese.

Andrea Nannini