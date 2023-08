Fondo per l’inclusione Il comune di Pistoia acquista attrezzature sportive e ludiche

Una ulteriore struttura per l’arrampicata adatta anche per persone con disabilità, i canestri da baskin, un impianto per il sitting volley, contenitori per custodire i palloni e attrezzature ludico-sportive inclusive e la riqualificazione del giardino in via Barsanti. È quanto sarà acquistato e realizzato dal Comune di Pistoia con gli 88mila euro ottenuti nell’ambito del "Fondo regionale per l’inclusione delle persone con disabilità". Le risorse assegnate permetteranno, quindi, alla città di dotarsi di nuovo materiale inclusivo che permetta di assicurare la partecipazione alla vita della città a tutti coloro, soprattutto per i più giovani, che ci abitano. In questa direzione, l’Amministrazione ha elaborato e messo in campo due progetti, entrambi elaborati dagli uffici Lavori pubblici. Il primo riguarda l’acquisto di attrezzature sportive per riqualificare gli impianti in chiave socio-educativa, come fattore di inclusione e integrazione sociale; il secondo vuole favorire l’inclusione dei bambini disabili nell’area a verde a Pontenuovo sud.

"Si tratta di interventi mirati per continuare a sostenere ogni processo di inclusione – evidenziano l’assessore all’impiantistica sportiva Alessandra Frosini e la vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti – attraverso l’adeguamento e la valorizzazione di aree accessibili destinate alle attività ludiche e l’implementazione dei servizi per lo sport inclusivo che riveste un ruolo primario nello sviluppo psicofisico di ogni individuo. Proprio per questo motivo tutti devono poterlo praticare, ognuno con le proprie abilità, come opportunità di crescita e socializzazione".

Attingendo dal fondo per l’inclusione per 52mila euro, l’Amministrazione prosegue dunque nel percorso di potenziamento delle proprie strutture sportive non soltanto in chiave agonistico-sportiva, ma anche socio-educativa, come fattore di integrazione sociale. In questo senso, la palestra del Legno Rosso accoglierà la nuova struttura per l’arrampicata, ampliando quella esistente; la nuova porzione consentirà l’apprendimento delle tecniche di base e l’approccio dilettantistico alla disciplina per i più piccoli e per le persone con disabilità. La coppia di canestri laterali baskin sarà posizionata all’interno della palestra "Marini", da poco riqualificata dall’Amministrazione. Sempre in questa sede, o comunque dove richiesto dalle società sportive, saranno collocati il nuovo impianto di sitting volley e i contenitori per la custodia dei palloni. Il secondo finanziamento, da 36mila euro, permetterà di riqualificare un giardino in via Barsanti, a Pontenuovo. È previsto, infatti, la predisposizione di percorsi e l’acquisto di attrezzature ludiche che consentano a tutti i bambini, ognuno con le proprie abilità, di interagire, di socializzare e sviluppare nuove competenze. Un intervento, quindi, che mira ad abbattere le barriere architettoniche e proseguire sul percorso dell’inclusione.

albe