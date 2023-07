Fondi ministeriali Montagna: tante le aziende candidabili

A mitigare la batosta subita dalle imprese della montagna appenninica nell’inverno 202223, il ministero del turismo ha messo a disposizione 30 milioni di euro. Da uno studio di Confcommercio emerge che la maggior parte delle imprese associate ha patito riduzioni del fatturato per oltre il 30%, quindi è in possesso del requisito richiesto per accedere ai trenta milioni di euro messi a disposizione delle imprese turistico – ricettive, delle imprese della ristorazione, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, delle scuole di sci, stanziati con Decreto dal Ministero del Turismo per le aziende della dorsale appenninica che hanno subito ingenti riduzioni di fatturato lo scorso inverno, a causa della carenza di precipitazioni nevose. "Uno scenario – commenta Confcommercio Pistoia e Prato – che si interseca con tempismo ideale con i dati che il nostro Osservatorio sul turismo ha recentemente ricavato. La rappresentazione statistica che scaturisce dalle imprese associate evidenzia cali strutturali del fatturato per la maggior parte di esse, con diminuzioni dei volumi anche drastiche in alcuni casi e più misurate in altri. Mediamente, però, la riduzione è sempre collocata oltre il 30%: circostanza che le abilita a tutti gli effetti a candidarsi per intercettare queste importanti risorse. Un’opportunità certamente da cogliere – si conclude la nota – a valle di investimenti che potranno migliorare le strutture e incrementare quantità e qualità dei flussi turistici". I singoli progetti potranno essere finanziati fino ad un massimo di 3 milioni di euro e il bando ministeriale richiede che siano dettagliati con un cronoprogramma dei lavori.

Andrea Nannini