Fondi Leader, anche Pistoia è area eligibile

Un incontro in Sala Maggiore di palazzo Comunale per capire come far atterrare al meglio i fondi che potranno essere intercettati dalla nuova programmazione di "Area Leader 20232027" che vedranno anche la partecipazione dei territori di Pistoia, Pescia e Montale che sono stati inseriti come comuni elegibili, a differenza del passato. Si parla di cifre importanti, circa 50 milioni di euro per tutta la Toscana. All’incontro hanno presenziato Alessandro Tomasi, Luca Marmo e Federica Fratoni, invitati dal Gal Montagnappennino nella figura della sua presidente Marina Lauri. "E’ una iniziativa importante per il territorio pistoiese – conferma Lauri – il ventaglio di opportunità che offrirà la programmazione ’Leader’ insieme ai fondi per le aree interne e ai fondi della Toscana diffusa sarà veramente ampio e soggetti pubblici e privati del territorio potranno disegnare progetti di sviluppo". Presente anche la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi: "Credo che i fondi PsrLeader siano una bella opportunità", commenta.