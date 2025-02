Fondazioni, da Caript 250mila euro per 'Cantiere cultura'

Pistoia, 4 febbraio 2025 - Ha un budget complessivo di 250mila euro il nuovo bando 'Cantiere cultura' di Fondazione Caript, per eventi e progetti culturali, che riguardano arti visive, letteratura, musica, danza, teatro, storia e conoscenza del territorio, valorizzazione di musei, biblioteche e archivi. Aperto fino al 31 marzo 2025, è rivolto a enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi della provincia di Pistoia. Possono essere ottenuti contributi per progetti con ricorrenza annuale (fino a 12mila euro a progetto), per interventi di carattere occasionale (fino a 10mila euro per singola iniziativa) e per progetti di durata triennale (fino a 25mila euro). Inoltre, sono confermati i contributi a progetti pluriennali già vincitori dell'edizione 2023 del bando cultura. I progetti dovranno avere come ambito la provincia di Pistoia e dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla concessione dei contributi. Saranno sostenuti eventi anche di breve durata, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione e favorire iniziative legate alle identità locali. Inoltre, particolare attenzione sarà data a iniziative che, con modalità innovative, siano in grado di affrontare il tema delle fragilità sociali, proponendo attività a supporto delle fasce più deboli della popolazione. "Per noi è centrale favorire sul territorio la partecipazione alla vita culturale di tutte le fasce della popolazione e, per questo - afferma il presidente di Fondazione Caript Luca Gori - valuteremo con particolare attenzione iniziative che valorizzano la pluralità delle voci, la diffusione, la capillarità e l'accessibilità della cultura".