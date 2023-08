Folla commossa ad Agliana per Pastacaldi: "Un servitore della comunità"

"Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, con amore ed umiltà potrà costruirlo". La preghiera di San Damiano, intonata dal coro parrocchiale di San Piero e l’appaluso dei numerosi presenti, ieri mattina hanno accolto l’ingresso in chiesa del feretro del dottor Guido Pastacaldi. La chiesa di San Piero era gremita, tante le persone anche fuori, per l’ultimo saluto al noto e apprezzato medico che si è spento a 69 anni, dopo quarant’anni di servizio come medico di base ad Agliana, nonché coordinatore dell’Aggregazione funzionale territoriale Agliana-Montale, animatore di formazione della Regione Toscana, tutor per la formazione specifica in medicina generale e Cavaliere al merito della Repubblica. Era in pensione da appena un anno. C’è stata una vera ondata di affetto e riconoscenza e di condivisione del dolore della moglie, dei due figli e dei fratelli. La messa è stata celebrata dal parroco, don Paolo Tofani, che era anche amico e un suo assistito. Questo il commosso ricordo di don Paolo: "Il dottor Pastacaldi è stato un servitore della comunità, con coraggio e coerenza ha dato tutto sé stesso. Lascia un vuoto nel territorio. Dobbiamo essere vicini alla sua famiglia. Ho conosciuto Guido quando era studente universitario e faceva servizio volontario in un brefotrofio. Già allora c’era nel suo animo lo stimolo all’impegno per gli altri, che è rimasto per sempre. Il medico è uno spaccato importante nella vita delle persone, oltre la terapia. Lo sguardo di un medico ci fa capire che condivide la sofferenza. Oggi in particolare è molto difficile fare il medico di base ma è una figura fondamentale. E il dottor Pastacaldi è stato prezioso. Il suo credo è stato il servizio, anche agli ultimi per i quali ha sempre avuto un’attenzione particolare e la famiglia che ha profondamente amato". Per volontà della famiglia, sono state raccolte offerte da devolvere alla Caritas della parrocchia di San Piero per sostenere le strutture di ascolto e di accoglienza. Al termine i ringraziamenti commossi del figlio Sandro: "Ringrazio don Paolo e chi ha condiviso con il babbo le difficoltà. Ringrazio tutti per la grande dimostrazione di affetto, talmente intensa, che non ci aspettavamo. E’ stata la ricompensa più grande. Grazie a mio padre che si è caricato sulle spalle il dolore di tutti, curava con i farmaci ma anche con le parole e gli abbracci. E non si lamentava mai. Ora nei nostri cuori sei più vivo che mai". Pastacaldi era aglianese, anche se da tempo si era trasferito con la famiglia a Montale. Riposerà nel cimitero Il Giardino di Agliana.

Piera Salvi