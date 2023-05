Focus qualità della vita Anziani e giovanissimi non se la passano bene Boom di antidepressivi

Il benessere per i più piccoli e per gli anziani, che appaiono essere sempre di più, nonché in balìa della loro solitudine ed alle prese con problemi di salute, non sembra essere una priorità nella nostra provincia. È questo il quadro, tutt’altro che roseo, dipinto dalla terza edizione dell’indagine sulla qualità della vita pubblicata da "Il Sole24Ore" nella giornata di ieri e presentata, in anteprima, la scorsa domenica al Festival dell’economia di Trento.

I numeri, purtroppo, parlano chiaro. Nelle tre fasce d’età prese in esame (bambini 0-10 anni, giovani 18-35 e anziani over65) Pistoia è sempre nella seconda metà della classifica e, proprio sui meno giovani, addirittura la penultima provincia d’Italia, al 106° posto, davanti soltanto a Lucca e dietro a Massa Carrara. Perché, purtroppo, il malessere e la solitudine degli over65 sembrano un problema molto preoccupante in tutta la Toscana visto che, agli ultimi venti posti, ci sono la metà dei capoluoghi di provincia.

Entrando nel dettaglio, come detto, a livello di bambini la nostra regione è ben messa visto che Siena è in testa e nella top-10 ci sono anche Arezzo e Firenze. Per Pistoia siamo al 59° posto con una crescita di + 6 rispetto all’anno scorso ma ultimi nel Granducato. Rispetto ai dati singoli (ogni macro-area è composta da dodici voci di indicatori che completano il quadro generale) la miglior performance è il 24° posto per spesa per servizi e interventi sociali (12 punti sopra media nazionale), la peggiore il 94° per delitti denunciati a danno di minori. Non vanno benissimo nemmeno i pediatri (78°) intesi come coloro che sono attivi per ogni mille under14, altrettanto gli edifici scolastici con la palestra (68°) e quanto la retta della mensa scolastica (79°) vada ad incidere sul reddito per chi frequenta la scuola primaria. Infine 25° posto per gli asili nido col 20,9% dei bimbi che ne hanno usufruito nel loro percorso. Passando alla fascia 10-18 anni è quella col miglior risultato: 51° in Italia, grazie all’11° posto di quanto vada ad incidere il canone di locazione sul reddito medio in una zona centrale della città.

Siamo al 90° posto, invece, per laureati nella fascia 25-39 anni e l’età media del parto è di 32,6 (67%), la disoccupazione giovanile è all’8,4% (23°) e si rimane a metà del guado per concerti, aree sportive e discoteche. Come detto, però, la panoramica più preoccupante è quella legata a chi è già in pensione o, comunque, si sta per apprezzare. Dato per assodato che, in questa fascia d’età, si vive benissimo a Trento e Bolzano (ai vertici nazionali), Pistoia è al 106° posto abbandonando l’ultimo dentro il quale stazionava nel 2022. I motivi? La voce migliore è quella della speranza di vita a 65 anni (5°) segno che comunque l’età avanza dimostrato anche dall’11° posto per le persone anziane sole che sono il 28,1% fra gli over65 complessivi. Malissimo l’assistenza domiciliare ed il trasporto per disabili, mentre la provincia si conferma ai vertici – purtroppo – del consumo di farmaci anti-depressivi (106°) con un valore di 37 a fronte di una media nazionale di 19,5. Non si brilla nemmeno nelle biblioteche (79°) così come per gli esposti da inquinamento acustico 102°.

S.M.