Prenderanno il via domani i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale degli stalli blu a pagamento in numerose strade cittadine. L’intervento procederà per step iniziando da via San Marco, via Filippo Pacini, parcheggio Pertini e parcheggio Cavallotti, dove sarà in vigore, per tutto il giorno, il divieto di sosta per permettere la manutenzione. Gli interventi proseguiranno nei giorni successivi e saranno via via segnalati.