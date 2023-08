Florence One vola... Nuova sede negli Usa "Respiro internazionale e crescita costante"

C’è un filo rosso che collega Pistoia con Miami, Florida. É quello che lega, ai due capi dell’Oceano Atlantico, le due sedi dell’azienda Florence One: quella storica pistoiese e quella di recente apertura negli Stati Uniti. L’azienda è attiva nella cosiddetta "consulenza It Enterprise" e nella trasformazione digitale delle imprese: non solamente sviluppo e vendita software, insomma, bensì una realtà che suggerisce alle imprese clienti possibili riorganizzazioni di processo basate sui migliori software disponibili, gestionali in primis. Gli obiettivi sono digitalizzazione delle informazioni, semplificazione dei processi aziendali e maggiore efficienza, con benefici in termini di riduzione dei costi e maggiore redditività. E visto il nuovo asset internazionale dell’azienda, in costante crescita (negli ultimi dodici mesi il numero di dipendenti e collaboratori è raddoppiato) i titolari stanno cercando nuove figure da inserire nell’organico, prevalentemente programmatori e consulenti applicativi.

"Abbiamo concepito e stiamo implementando questo piano di internazionalizzazione – sottolinea il presidente Stefano Bonuccelli – perché riteniamo che il mercato globale sia pronto a recepire la nostra caratteristica distintiva. La nostra non è solamente un’azienda che sviluppa e vende software, è un’azienda che mette insieme consulenza e tecnologia, che consiglia al cliente possibili riorganizzazioni di processo supportate da nuovi strumenti per gli operatori". Un ambiente di lavoro moderno, che necessità di menti sempre fresche e preparate. "Fondiamo – prosegue Bonuccelli – l’esperienza del consulente esperto con la novità e la modernità tecnologica. Il tutto viene applicato in azienda, con un risultato di grande soddisfazione per il cliente. I nostri collaboratori sono tutti giovani ed ambiziosi, l’approccio e il loro modo di supportare il cliente fa la differenza, è nostro dovere come titolari, garantire loro un percorso senza limiti di crescita né confini territoriali. Siamo fieri di loro e di come si esprimono; crescere quindi in Italia e all’estero non è solo una questione di business, è anche un dovere morale di chi oggi guida l’azienda e lo fa perché lo ha da sempre sognato".

Diverse le posizioni di lavoro aperte. "Cinque anni fa eravamo soltanto in cinque – ricorda l’amministratore delegato Emiliano Ferroni –, puntiamo ai cinquanta a stretto giro e vista la crescita in prospettiva 2024 il numero sarà ancora più elevato. Stiamo cercando forze fresche ed invitiamo tutti i candidati a contattarci, saremo felici di valorizzare i profili migliori. Al momento stiamo cercando consulenti applicativi Sap e sviluppatori software c# net sql, html5 e php". Per contattare l’azienda è possibile inviare una e-mail a [email protected] "Abbiamo bisogno – conclude Bonuccelli – di giovani desiderosi di partecipare a progetti ambiziosi e sfidanti per alimentare la nostra crescita e seguire un percorso entusiasmante che soddisfi le aspettative dell’intero gruppo di lavoro". In bocca al lupo a tutti i candidati!

Francesco Storai