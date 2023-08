"Flash", atmosfere mediterranee La Rocca accoglie l’Organictrio

Ricerca musicale e artistica e atmosfere mediterranee: si chiama "Flash" il nuovo album del Michele Marini Organictrio, che sarà presentato domani, domenica 13 agosto alle ore 21,30 a Serravalle Pistoiese, davanti alla Rocca Nuova di Castruccio Castracani. L’evento fa parte delle manifestazione della Festa di San Lodovico, organizzata dalla Pro Loco di Serravalle Pistoiese. La genesi di questo quarto album del gruppo composto da Michele Marini (sassofoni, clarinetto, voci), Lorenzo Frati (organo hammond, tastiere, chitarre, voci, elettronica) e Emiliano Barrella (batteria, percussioni, elettronica), pubblicato a novembre 2022 dall’etichetta "Materiali sonori", prende avvio dal periodo del lockdown, ed è già deducibile dal titolo.

"Flash" nasce dai giorni dell’emergenza sanitaria da coronavirus che si è diffusa come un fulmine a ciel sereno: "Nella giungla urbana delle nostre città – spiegano i tre musicisti – arriva alla velocità della luce questo “mostro“, bloccando inevitabilmente in poco tempo le nostre abitudini, le nostre attività e mietendo milioni di vittime in tutto il mondo". Ma proprio l’impossibilità di esibirsi dal vivo e il vincolo di dover lavorare a distanza ha portato la band ad una maggiore coesione di gruppo, che emerge dalle 7 tracce dell’album.

Oltre appunto a "Flash", che dà il titolo al disco, fanno parte della track list i pezzi "Calipso", "News dalla quarantena", "Nice memories", "Il tango del Brasile", "Leadership" e "Friendship".

"Gli elementi della tavolozza sonora – sottolinea il Michele Marini Organictrio –, articolata sapientemente dall’ensemble, uniti alla composizione originale che si è sviluppata in completa autonomia a causa dell’isolamento forzato, riescono a descrivere paesaggi, ambientazioni immaginate che restituiscono forza, vigore e grande emozione all’ascoltatore".

L’album alterna: "Atmosfere mediterranee dense di tensione armonica a momenti di grande passione lirica nelle melodie di ogni brano in cui si succedono dialoghi – spiegano i tre componenti della band –, dove la voce univoca degli strumenti grida forte la voglia di riscatto, di resilienza attraverso la cifra stilistica del trio".

D.G.