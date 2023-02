Fitosanitari, scatto sulla prevenzione

Inizia un percorso specifico portato avanti dall’Asl Toscana Centro sul Piano mirato di prevenzione in agricoltura che riguarderà le categorie, associazioni e aziende, con particolare riferimento all’utilizzo dei prodotti fitosanitari nel comparto florovivaistico. E la partecipazione al debutto è stata notevole, con un particolare apprezzamento da tutti coloro che si sono palesati perché si ritiene che questo Piano possa rispondere ad una necessità particolarmente sentita nel comprensorio. Attenzione specifica è stata posta sul glifosate. "Sul diserbante proseguiranno gli studi con il progetto Vivai e Salute, che si propone di studiare l’esposizione e gli effetti sulla salute dei lavoratori agricoli e della popolazione generale esposta per contiguità ai fattori di rischio – si legge nella nota di Asl Toscana Centro – il progetto, lanciato alcuni fa, ha avuto una battuta d’arresto con il covid ma adesso l’attività ripartirà con una ricognizione degli infortuni e malattie professionali nel florovivaismo, l’aggiornamento degli studi sulla popolazione e la georeferenziazione di abitazioni e orti con aiuto della modellistica Arpat e la collaborazione al Piano".

Questo tipo di esperienza è una novità che rientra nel piano regionale che proviene da quello nazionale, si sviluppa su cinque anni e rappresenta un modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle aziende nella prevenzione del rischio per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. "Nella Asl Toscana Centro ci si concentra sul florovivaismo – prosegue la nota ufficiale – le attività previste prevedono la diffusione alle imprese delle ’Buone prassi’ e delle schede di autovalutazione che le aziende dovranno compilare sulla piattaforma dedicata in forma anonima. I risultati serviranno per orientare la formazione rivolta agli operatori e alle figure della prevenzione che dovrà essere organizzata ed effettuata nell’anno".

All’incontro dei giorni scorsi sono intervenuti Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Vivaisti Italiani, Confartigianato e associazioni sindacali che hanno dichiarato interesse per l’iniziativa che viene a rispondere ad un bisogno di confronto diffusamente sentito e hanno dato loro disponibilità all’attuazione del Piano. Hanno portato il loro contributo anche i consulenti delle aziende vivaistiche e fondamentale anche la partecipazione dell’Anmil per sottolineare l’importanza delle malattie professionali sulle quali l’associazione è particolarmente impegnata sul tema della prevenzione.

S.M.