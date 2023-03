"First Love" Viaggio attraverso la nostalgia

È un viaggio nella memoria "First Love", una messa a nudo infarcita di poesia e originalità quella di stasera (ore 21) al Funaro. Al centro c’è l’artista Marco d’Agostin. Un ritorno agli anni in cui il suo ‘primo amore’ era lo sci di fondo: è in questo spettacolo che d’Agostin rivive la sua prima giovinezza, gli anni in cui nel chiuso della sua cameretta replicava gestualmente le imprese del suo mito, Stefania Belmondo (biglietti 18 e 15 euro; prevendite su www.bigliettoveloce.it o alla biglietteria del Funaro). Qual è la genesi di questo spettacolo? "Tutto è nato su invito di Anna Cremonini, direttrice del Torino danza Festival, nell’ambito di un progetto che chiedeva ad alcuni coreografi di dare un’immagine nuova della montagna. Ho risposto con il racconto della mia prima passione, lo sci di fondo, che ho praticato da agonista fino a 17 anni, e di farlo a partire dall’ultima leggendaria gara olimpica di Stefania Belmondo. Volevo vedere se lo sci di fondo poteva diventare una danza, lavorando anche sulle parole della telecronaca di Bragagna. Ciò che lo spettatore troverà è un racconto voce e corpo, non uno spettacolo per specialisti dello sci di fondo, un ragionamento sulla memoria e sull’idea del primo amore, esperienza che appartiene a ognuno di noi. Quel che io faccio è danzare la gara con il corpo e insieme recitare, creando una sfida per me faticosa quasi quanto quella gara. Ecco, direi che il pubblico assiste al disfacimento del mio corpo".

La memoria è un tema che ricorre in ogni suo lavoro, perché? "Mi interessa la possibilità del teatro di essere un esercizio di memoria collettiva. In cinque anni che ‘First love’ è in giro ho notato che c’è qualcosa che va oltre la memoria specifica. Mi interessa il corpo messo in condizione di ricordare". La danza è arrivata tardi nella sua vita, dopo i vent’anni. Perché? "In verità era ciò che volevo fare fin da bambino. Ma sono cresciuto in un piccolissimo paese della provincia veneta dove non era pensabile avvicinarmi al teatro e alla danza, cosa che è accaduta solo in età universitaria, a Bologna. Insomma, c’era un destino che ha dovuto attendere un po’ per compiersi". Come definire il suo linguaggio artistico? "I miei sono spettacoli in cui si mescolano linguaggi, dove non c’è solo il corpo, ma anche la voce. Centrale è la relazione con lo spettatore. Mi interessa del teatro il fatto che sia sempre un appuntamento quasi romantico con lo spettatore e che lo spettacolo cambi in base a energia e intensità dell’incontro". A cosa sta lavorando? "Due sono gli spettacoli in giro, ‘Best regards’ un assolo fatto su di me anche quello ispirato al coreografo Nigel Charnock, e poi ‘Gli Anni’, per Marta Ciappina. Il racconto della storia della sua vita che si intreccia con quella del paese". Da consumatore di cultura che teatro preferisce? "Guardo la prosa, la danza, sono un grande ascoltatore di musica, un lettore vorace. Mi piace molto stare seduto in sala per vedere come gli artisti risolvono i loro problemi e i loro enigmi. Perché questo è ogni spettacolo". linda meoni