Firmata la mozione di sfiducia per Danti. Fdi: "Una scelta obbligata"

Sfiducia si, sfiducia no, ad Abetone Cutigliano nessuno vuol rimanere con il cerino acceso in mano ma, al tempo stesso la voglia di far cadere Marcello Danti è forte. Intanto Fratelli d’Italia invia una nota in cui spiega senza mezzi termini perché il prosieguo del mandato è reso impossibile dal sindaco stesso.

"In queste settimane abbiamo fatto un ultimo faticoso tentativo per cercare di far proseguire questa amministrazione comunale – scrivono Alessandro Olioni, Andrea Tonarelli (nella foto) e Diego Petrucci –, nonostante forti dubbi e forti perplessità sull’operato del sindaco, nei quali abbiamo dovuto registrare un sempre più accentuato distacco dalla gente ed una sempre più accentuata autoreferenzialità. Nonostante tutto e che in questi mesi il sindaco abbia cercato di sostituire la maggioranza eletta con una nuova, non riuscendoci solamente per la serietà dei consiglieri di opposizione, che sia andato in giro a cercare assessori come se fosse un gioco, che abbia detto tutto ed il contrario di tutto, che abbia costantemente disatteso gli impegni presi e gli indirizzi espressi dal consiglio comunale. Nonostante questo abbiamo fatto questo ultimo tentativo per evitare il commissariamento del Comune. Commissariamento che, comunque, porterebbe ad eleggere un nuovo sindaco già il prossimo 9 di giugno e non comporterebbe nessun rischio di innalzamento delle tasse comunali (aliquote e addizionali), poiché il bilancio preventivo 2024 è già stato approvato grazie alla responsabilità di tutti. Lo abbiamo fatto perché in molti ci hanno chiesto di tentare un ulteriore sforzo, e lo abbiamo fatto per segno di rispetto e stima nei confronti del vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Gabriele Bacci. Per questo abbiamo chiesto di stilare un protocollo condiviso di 20 punti e di dare un ruolo di assessore ad Andrea Tonarelli, che dal 2017 sta svolgendo il ruolo di capogruppo della maggioranza e rappresenta il miglior collante tra amministrazione e territorio. Inoltre abbiamo chiesto di utilizzare la figura dell’assessore esterno in modo da far entrare in consiglio comunale Alessandro Olioni. Queste proposte di buon senso sono state accolte con entusiasmo dagli altri membri dell’ex gruppo di maggioranza ma hanno trovato il pervicace no del sindaco. Per questo a malincuore abbiamo firmato la mozione di sfiducia: la scelta migliore è quella di sottoporci al giudizio degli elettori".

Andrea Nannini