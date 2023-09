"Fiori e cavalli a Montale": Mostra fino al 18 settembre

"Fiori e cavalli" è il titolo di una mostra dell’artista Gabriella Diddi, in corso alla villa Smilea di Montale fino al 18 settembre. I 28 quadri esposti nelle sale al primo piano della villa trasmettono tutti amore per la libertà e per la vita, pur con le inquietudini e la caducità di ogni esistenza. Nata e cresciuta a Montale, anche se da tempo residente a Firenze, Gabriella Diddi trasporta nelle sue opere un’intimità con la natura acquisita proprio nelle campagne e nelle colline montalesi che costituiscono lo sfondo di ogni suo dipinto, quasi una cornice spirituale in cui si inserisce ogni altra esperienza. I cavalli sono il soggetto predominante, sempre in movimento o sul ponto di muoversi, talora incerti ed esitanti, ma sempre carichi di energia e soprattutto liberi da ogni vincolo e da ogni peso, pronti a rompere ogni costrizione e soprattutto "ad andare avanti" (sono le parole dell’artista). I fiori di Gabriella Diddi sono di quelli più belli e delicati, che fioriscono un giorno solo, a testimoniare la caducità della grazia e un appello a cogliere l’attimo, senza rinvii o attese di permanenza destinata a restare deluse. In una delle sale sono esposti anche due quadri dell’artista montalese Geniale Ruffa. In questi giorni la mostra è stata visitata da diverse persone venute appositamente a Montale, che tra l’altro hanno anche ammirato le emergenze storico artistiche del posto. I visitatori potranno anche trovare l’artista, a disposizione, a guidarli in un percorso creativo di notevole interesse. Gabriella Diddi, laureata in lettere e allieva della scuola di teatro di Paolo Coccheri, oltre che pittrice è anche apprezzata curatrice di mostre. L’esposizione, curata da Fabrizio Sorbi, è aperta tutti i giorni dalle 16,30 alle 19,30.

Giacomo Bini