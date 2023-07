Finti contratti di lavoro Biancalani indagato per ’truffa e falso’ "Accuse fantasiose"

Nuova tegola per don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro noto per l’intensa attività di accoglienza dei migranti, che ospita in gran numero nei locali parrocchiali. Biancalani ha ricevuto la notifica di un atto di conclusione indagini da parte della Procura di Firenze. A renderlo noto è lo stesso parroco, che ieri ha convocato una conferenza stampa nello studio dei suoi legali, Elena Baldi e Fausto Malucchi, di Pistoia. La vicenda si riferisce a fatti avvenuti tra il 2019 e il 2020.

"Si tratta di un atto della Procura di Firenze – spiega l’avvocato Malucchi – ma relativo a un’indagine che si è svolta qui a Pistoia e che è stata trasmessa per competenza territoriale nel capoluogo toscano. Gli contestano il reato di truffa – afferma il legale – perché si sostiene che avrebbe firmato falsi contratti di lavoro, al fine di ottenere, come poi è avvenuto, alcuni contributi da parte dell’Inps. E poi si contesta allo stesso Biancalani, di avere utilizzato questi falsi contratti di lavoro, nell’ambito di procedimenti giurisdizionali che si sono svolti al tribunale di Firenze e che sono serviti per provvedimenti favorevoli per la permanenza di alcuni stranieri sul territorio italiano. In questo caso gli si contesta il falso in atto pubblico". Si tratterebbe di 4 stranieri che sarebbero stati assunti dal prete, con contratti di collaborazione familiare, e che avrebbero avuto, secondo quanto spiegato dallo stesso don Biancalani, ruoli di mediatori culturali e di aiuto per la gestione della struttura di accoglienza, assunti con contratti redatti da un patronato, appunto come collaboratori familiari.

"Devo dire – riprende l’avvocato Malucchi – che già dal fascicolo che abbiamo potuto vedere, la notizia di reato appare fantasiosa e che quindi non sembra che abbia un qualche minimo fondamento, però adesso verificheremo". Per quanto riguarda la difesa, "noi abbiamo venti giorni di tempo – spiega ancora il legale – per poter far conoscere le nostre opinioni, probabilmente don Biancalani chiederà di essere ascoltato e di essere sottoposto a interrogatorio e questo sarà un atto obbligatorio da parte della procura di Firenze".

"Tutti i contratti – chiarisce l’avvocato Baldi – sono stati seguiti da un patronato, per prestazioni di lavoro da parte di collaboratori familiari. Tuttavia, non è stato specificato che la sede di lavoro sarebbe stata quella delle due parrocchie di Ramini e Vicofaro, dove di fatto le persone venivano impiegate come collaboratori. In questo modo, il contratto ha registrato in automatico che la sede di lavoro coincidesse con la residenza del datore, ovvero la casa a Quarrata di don Biancalani. Ma in quella casa i 4 dipendenti a contratto non hanno mai prestato alcuna mansione. Da qui, l’incongruenza che è stata subito segnalata. Si tratta di una questione che si potrebbe facilmente accertare, ma ora bisognerà procedere per gradi".

L’avvocato Malucchi aggiunge che si tratta "di un fascicolo parziale, ovvero che in realtà c’è un fascicolo più grande qui a Pistoia, così sembrerebbe, di cui però al momento ignoriamo la consistenza e anche l’oggetto. Visto che quello trasmesso è un fascicolo parziale, riteniamo che ci sia un fascicolo più ampio, con reati ancora più gravi, che vengono contestati qui a Pistoia, oppure che verranno archiviati, come secondo me sarebbe stato giusto fare anche per quello trasmesso a Firenze".

Patrizio Ceccarelli