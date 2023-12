Finanziamenti al PalaCarrara per l’impianto di ventilazione. Capecchi: "Passo importante"

Passi in avanti per il riammodernamento del PalaCarrara. Dalla Regione è infatti arrivato il via libera per uno stanziamento utile a realizzare un impianto di ventilazione e condizionamento per la struttura di via Fermi. "Sono fortemente soddisfatto per l’approvazione all’unanimità – afferma il consigliere regionale Alessandro Capecchi – di un ordine del giorno di Fratelli d’Italia, che mi vede primo firmatario, che impegna la Giunta Giani a stanziare 500mila euro, o comunque una somma che sarà ritenuta congrua, per realizzare un impianto di ventilazione e condizionamento nel PalaCarrara di Pistoia. L’approvazione del nostro ordine del giorno formalizza un impegno che si era già assunto il governatore Giani – aggiunge –. Adesso uno specifico atto di indirizzo obbliga la giunta, alla prima occasione utile, a reperire le risorse necessarie a contribuire in maniera determinante alla realizzazione e la messa in funzione del sistema di ventilazione e condizionamento e quindi rendere ancora più moderno il PalaCarrara: un impianto usufruito dalla serie A di basket e pure dalle serie minori. L’ammontare delle risorse necessarie sarà stabilito con gli approfondimenti tecnici – spiega Capecchi – nonché con un ulteriore passaggio di confronto con la società è il Comune. Anche da tifoso sono particolarmente soddisfatto di questo importante traguardo – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia –: è un grande regalo per noi appassionati e la squadra. Ci auguriamo che la Giunta regionale si attivi quanto prima nel reperire le risorse". Sempre al PalaCarrara, va sottolineato che a gennaio verranno cambiate tutte le lampade dei corridoi e degli spazi antistanti i bar con altre a led, più moderne ed efficienti.

