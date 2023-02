Finanza e Provincia veglieranno sull’impiego dei fondi del Pnrr

PISTOIA

La Provincia di Pistoia e il comando provinciale della Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d’intesa a tutela del corretto impiego delle risorse finanziarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Al centro della collaborazione – è stato spiegato – un canale di comunicazione mediante il quale la Provincia veicola al comando provinciale della Guardia di Finanza segnalazioni qualificate, costituite da informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria, di cui sia venuta a conoscenza quale soggetto destinatario finale delle risorse o come stazione unica appaltante.

"In sintesi – ha spiegato il colonnello Stefano Lampone, comandante provinciale della Gdf – la Provincia con questo protocollo si impegna a segnalarci eventuali elementi di anomalie e irregolarità che dovesse rilevare durante le proprie attività istituzionali. La Guardia di Finanza si impegna a analizzare queste risultanze e poi, in piena autonomia, valutare se effettuare degli interventi autonomi di riscontro. All’esito di questi controlli sarà possibile, previo eventuale nullaosta dell’autorità giudiziaria, qualora si sfoci in indagini penali, dare un feedback alla Provincia, limitatamente alle informazioni che serviranno per adempiere ai compiti istituzionalmente a loro assegnati".

"Questa è una fase sicuramente importante ed entusiasmante per la Provincia di Pistoia e il suo territorio – ha sottolineato il presidente della Provincia Luca Marmo –, perché le risorse prevalentemente provenienti dal canale Pnrr nei prossimi anni saranno ingenti. Sappiamo però che risorse ingenti generano anche appetiti equivalenti e quindi è assolutamente necessario, oltre che gradito, stabilire una modalità di collaborazione organica fra le nostre strutture preposte, particolarmente la Centrale unica di committenza e gli organi di controllo, affinché le informazioni vengano condivise in maniera continuativa e su queste si possano esercitare le opportune azioni di controllo". La firma del protocollo è avvenuta alla presenza del prefetto Licia Donatella Messina.

"Questo protocollo – ha ricordato il prefetto Messina – segue un procedente protocollo firmato poco più di un anno fa alla presenza del mio predecessore, tra la Provincia e i Comuni del territorio. È importante che ci sia una collaborazione interistituzionale, affinché la gestione dei fondi che arriveranno avvenga in modo trasparente e leale". Legate al Pnrr ci sono anche preoccupazioni per i tempi da rispettare, come ha sottolineato il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi: "I tempi sono molto stretti, lo abbiamo detto fin dall’inizio e lo dice anche il Governo. Tra l’altro, ogni ministero ha modalità proprie per la presentazione dei progetti e la rendicontazione. Gli enti locali comunque stanno facendo il massimo, tra noi, la Prefettura e gli altri enti c’è un grande coordinamento".

Patrizio Ceccarelli