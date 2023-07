Finalmente è Blues Rudd apre la Piazza Domani serata clou con leggenda Hackett

Un calore che arriva dalla musica, un’intimità suggerita dalle note morbide di un artista che cerca atmosfere di raccoglimento e riflessione, proponendo un sound che spazia dal folk al reggae con riferimenti ricorrenti alla musica tradizionale e testi sempre a difesa dell’ambiente e delle categorie più deboli. Parte senza i toni gridati questa edizione 2023 del Pistoia Blues Festival, affidandosi al cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd, a Pistoia per una delle sole due date italiane estive. Più di un migliaio i biglietti staccati per questa prima serata nella quale Rudd oltre a presentare il nuovo album "Jan Juc Moon" non ha mancato di riservare al pubblico un’emozionante interpretazione di "Follow the sun", canzone che ha fatto di lui una star molto popolare. Prima di lui, un aperitivo in salsa Blues l’hanno offerto il cantautore australiano Jack Botts, la band italiana Il Muro del Canto, la cantautrice Eleonora Matteucci e Michela Preto, in arte Microgeen, vincitrice del contest Obiettivo Bluesin. Archiviato il primo atto, è d’obbligo guardarsi ai giorni che verranno: pit-stop di una sera per ripartire venerdì con una delle serate a gradimento più alto come dimostrano le prevendite, quella che vedrà sul palco di piazza Duomo il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett, impegnato in un tour che segna il 50esimo anniversario del magnifico Foxtrot del 1972, album mito dei Genesis. Prima di lui on stage Moreno Delsignore e la band dei Revangels.

L’8 luglio sarà l’unica serata con posti in piedi, quella dei Baustelle, band che dalle nostre parti non ha bisogno di presentazioni che qui presenta oltre ai grandi successi ("Charlie fa surf", "La guerra è finita", "Veronica" per dirne alcuni) anche i brani del nuovo disco "Elvis"; Maurizio Pirovano e gli Ego59 apriranno la serata. Rock blues internazionale per questa domenica con un set composto da Ana Popovic, Wolfmother e Dirty Honey; prima ancora Gennaro Porcelli e il duo Guidi e Quani. E ancora fuori i nomi: Lindsey Stirling (10 luglio), Fiorella Mannoia e Danilo Rea (11 luglio) e il cantautore irlandese Damien Rice (12 luglio) già in piazza nel 2016.

I biglietti sono ancora disponibili sui circuiti tradizionali, TicketOne, TicketMaster e VivaTicket. Tra ciò che ancora deve inaugurare ci sono le Clinics del Pistoia Blues (dal 7 al 9 luglio), ovvero tutta quella serie di attività didattiche specifiche finalizzate a trasmettere ai musicisti i segreti degli strumenti musicali e del canto (info: [email protected]), come anche il tradizionale Blues Market. La manifestazione commerciale e degli hobbisti aprirà venerdì e proseguirà fino al 12 luglio compresi con orario continuato dalle 10 di mattina a mezzanotte. Interesserà l’area di via Cavour, angolo via Roma, e via Buozzi.

Saranno presenti circa trentacinque banchi che esporranno strumenti, oggettistica, articoli e gadget a tema musicale, abbigliamento e accessori a tema musicale e vintage-etnico, articoli artigianali in cuoio e arte design, oggettistica artigianale, prodotti tipici alimentari. Per l’intera giornata, residenti e turisti potranno aggirarsi tra le bancarelle, per concludere poi la giornata in piazza del Duomo, ascoltando ottima musica dal vivo. Disposte ovvie modifiche alla viabilità che saranno opportunamente segnalate.

