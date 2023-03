Finalissime del Pinocchio, i protagonisti della terza giornata

Proseguono le finalissime della 41esima edizione di Pinocchio sugli sci. Ieri mattina terza giornata di gare, con protagonisti gli atleti delle categorie Ragazzi e Allievi. Sulla pista Stadio da slalom si è svolta la gara di slalom speciale della categoria Ragazzi (Under 14) in due manche, mentre sulla Zeno si è tenuta la gara slalom gigante della categoria Under 16 Allievi in un’unica manche. Ospite d’onore del parterre di gara è stato Matteo Marsaglia: il campione di sci, oggi consigliere FISI, ha premiato i vincitori delle gare. Per quanto riguarda la gara di slalom speciale, tra le ragazze vince Giada D’Antonio (Sci club Vesuvio), seguita da Carlotta Pedrolini e Ludovica Vottero. Tra i ragazzi primo è Leonardo D’Incà (Sci club Trichiana) che precede Andrea Lu Chelleris e Giovanni Ceccarelli. Venendo alla gara di gigante Under 16 vince Camilla Gottardi (Us. Monti Pallidi), seconda Anna Trocker e terza Giulia Alverà, mentre in campo maschile il podio è formato da Luca Loranzi (Sporting Club Madonna di Campiglio), con dietro Giulio Paolo Cazzaniga e Federico Massimilla. Il Pinocchio prosegue oggi con l’ultima giornata di finali nazionali per le categorie Ragazzi e Allievi. Al termine delle gare si andrà a comporre il contingente italiano che da venerdì sarà impegnato con le finali internazionali.