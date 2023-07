Finale Torneo dei Rioni Montale: Smilea e Ugna si sfidano per il titolo

Smilea e Ugna sono le due finaliste della 36esima edizione del torneo dei rioni. La finalissima si disputerà domani, lunedì 31 luglio, alle ore 21,50 allo stadio Silvano Barni di Montale. La Smilea ha battuto in semifinale la Bigattiera per 2 a 0 con reti di Pallara su rigore e di Riccardo Nincheri. L’Ugna ha vinto la semifinale con la Stazione per 1 a 0 grazie ad un gol di Pari al 26’ del primo tempo.

Le due finaliste avevano dominato anche il girone eliminatorio che si era concluso con la Smilea al primo posto (11 punti) e l’Ugna al secondo posto (9 punti). La Smilea ha la miglior difesa con due soli gol subiti in cinque partite, l’Ugna il miglior attacco con 12 reti all’attivo (2,5 a gara di media).

Le due squadre vantano anche i due cannonieri del torneo: Pari dell’Ugna con 6 reti e Pallara della Smilea con 5 gol all’attivo. L’Ugna è campione uscente e con una vittoria potrebbe raggiungere il rione Dore in testa all’albo d’oro del torneo con 9 titoli. La Smilea invece ha l’occasione di raggiungere l’Ugna a quota 8 successi. L’ultima sfida in finale tra il rione biancoceleste della Smilea e quello biancoverde dell’Ugna risale a 40 anni fa, nel 1983, quando vinse l’Ugna per 1 0.

In due precedenti finali invece aveva prevalso la Smilea: nel 1981 per 5 a 4 ai rigori e nel 1978 per 2 a 1 alla fine dei regolamentari. Nelle ultime sei edizioni Ugna e Smilea hanno dominato: 3 vittorie per l’Ugna e due la Smilea (entrambe precedenti l’interruzione di due anni del torneo a causa del Covid). Solo il Tobbiana nel 2017 ha interrotto l’egemonia dei due rioni del centro del paese. La rivalità è accesa, l’attesa è notevolissima e per la finale si prevede il tutto esaurito e un grande spettacolo sia in campo che sulla tribuna.

Giacomo Bini