"Figli forti e capaci di scegliere". Un seminario con lo psicologo

PISTOIA

Aspettando la 47esima edizione della Pistoia-Abetone Ultramarathon, in programma il 30 giugno, la Silvano Fedi organizza una serie di iniziative collaterali. Che non per forza hanno direttamente a che fare con lo sport, ma che riguardano comunque giovani, giovanissimi e i loro genitori. Va in questa direzione il seminario dal titolo "Figli forti e capaci di scegliere", in programma venerdì 31 maggio, con inizio alle 21, a ’La Fabbrica Delle Emozioni’ in via Padre Giovanni Antonelli, 307.

L’incontro, patrocinato dalla Provincia di Pistoia (che è solita sostenere attività come questa, che si colloca all’interno del "Progetto Genitori" nell’ambito dell’Educazione degli Adulti) e ad ingresso libero, è pensato nell’ottica di prevenire le possibili difficoltà del cammino adolescenziale ed evitare di far sentire i genitori soli nell’educazioni dei figli.

Protagonista dell’evento sarà lo psicologo e psicoterapeuta Sergio Teglia, che terrà una sorta di lezione ai presenti. "Tre sono i concetti fondamentali sui quali dobbiamo concentrarci: rinunciare, accontentarsi ed aspettare. Sono questi i valori che la società di oggi ha perso, permettendo sempre più ai ragazzi di avere tutto e subito, senza provare quei sani sentimenti che sono l’attesa e, soprattutto, la noia - ha detto Teglia - E’ proprio la paura della noia che ti spinge a creare, ad inventare qualcosa che possa riempire quel momento. Le giovani generazioni, essendo costantemente esposte a stimoli di varia natura, non sanno più annoiarsi e questo, è evidente, non è un bene. L’obiettivo che mi pongo di raggiungere con questo incontro è quello di trasmettere ai genitori l’importanza che deve ricoprire l’autorità, che significa fare le cose insieme ai figli con ruoli ben definiti, senza quell’eccessivo spirito di amicizia che, troppo spesso, abbonda nella genitorialità. Ai figli, come già saggiamente sosteneva la cultura degli Indiani d’America, devono essere date due cose - ha concluso lo psicologo - le radici (di appartenenza) e le ali (dell’autonomia)".

Alla presentazione dell’iniziativa non è mancato, oltre al presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo, il vice presidente della Silvano Fedi, Antonio Iadanza, che ha sottolineato il ruolo chiave dello sport – al pari della scuola e della famiglia – nello sviluppo di bambini e adolescenti, e l’impegno in questo senso della sua società.

Francesco Bocchini