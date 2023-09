Fiera del Gusto a Quarrata: Concerti, Fuochi e Prodotti Tipici

Fortemente voluta dall’amministrazione, torna nel Settembre, nel giorno del patrono della città, la Madonna della Cintola, la tradizionale Fiera del Bestiame, che si terrà dalle 9 nel campo sportivo della Chiesa Santa Maria Assunta: alle 10.30 la messa e alle 11.30 il lancio delle colombe, simbolo di pace. Occasione per degustare e scoprire i prodotti tipici del Montalbano e non solo, torna anche la Fiera del Gusto, dalle 18 alle 24, in piazza Agenore Fabbri. Il percorso enogastronomico con degustazione e vendita prodotti è promosso dal Comune di Quarrata con Slow Food Pistoia e con il contributo di Bcc Banca Alta Toscana. Le aziende che partecipano sono: Apicoltura Giovannetti Denis, Azienda agricola A’Santi (produzione di olio d’oliva biologico), B.House (coltivazione e produzione di caffè), Carni e carne (macelleria), Come una volta (pasticceria), Fratelli Lunardi (panificio e prodotti da forno), Pastificio Chelucci (produzione pasta artigianale), Quore pop (Bar ristorante), Società agricola Betti (produzione di vino), Società agricola Il Poggiolino Montemurlo (allevamento suino nero, olio, vino e pecorino), Società agricola La Quercia (produzione e vendita olio evino), società cooperativa Valleriana (coltivazione e produzione di legumi, grani antichi e giardinaggio). In Piazza Fabbri mercatino degli hobbisti e lo stand di Appenino Slow, dove sarà possibile ritirare eo vidimare la credenziale della Via Medicea. Al Polo Tecnologico, nella piazza coperta (sala Vangucci) ci sarà invece lo show cooking di Moreno Ianda della Locanda La Bussola. Alle 21 sul palco di piazza Risorgimento concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, seguito dalla tombola dell’Avis. La giornata si concluderà i fuochi d’artificio alle ore 23.30 allo Stadio Raciti.