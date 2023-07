Fiamme spente a Firenze con "Tripper": intervento dei Vigili del Fuoco

Sono proseguite per tutta la mattinata di ieri le complesse operazioni di smassamento e di spegnimento delle fiamme che nella notte hanno investito masserizie e rifiuti abbandonati nell’area dell’ex fabbrica dismessa, in Via Fanfani, a Firenze. La situazione, come riferisce la compagnia dei Vigili del fuoco di Firenze, è stata posta sotto controllo. Anche grazie a un contributo "pistoiese": dal comando vvf di Pistoia è stato infatti inviato il robot "Tripper", che permette di potersi avvicinare alle fiamme, senza alcun rischio per gli operatori dei vigili del fuoco, ed erogare acqua tramite una lancia. "Tripper" consente dunque di operare maniera incisiva sullo spegnimento, garantendo la sicurezza dal rischio di cedimento strutturale dovuto al calore dell’edificio. Sul posto erano presenti tre autobotti, due squadre e il personale Nbrc (nucleare-biologico-chimico-radiologico).

red.pt