Fiamme nella pasticceria di Montagna: nessun ferito

Un inizio d’incendio ha interessato il bar pasticceria Pagliai, ubicato sulla piazza Matteotti di San Marcello Pistoiese, le fiamme si sono sprigionate da una friggitrice attorno alle sette del mattino, l’impianto antincendio entrato immediatamente in funzione ha impedito che ci potessero essere danni seri, anche l’arrivo rapidissimo dei Vigili del Fuoco ha fatto si che il danno si limitasse ai muri anneriti e, probabilmente le opportune verifiche su possibili danni all’impianto elettrico.

Nessun danno invece a cose o persone, questo è il dato che certifica la lievità dell’evento. L’attività è rimasta aperta non essendo stato il bar interessato in alcun modo dal fumo. Nei prossimi giorni, affermano i gestori, verrà valutata l’entità dei lavori di ripristino della stanza interessata e quindi come restituire quello spazio al suo normale utilizzo, quindi se e eventualmente quando chiudere l’attività il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.

AnNa