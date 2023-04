Fiamme nel palazzo A fuoco il giaciglio di un uomo senzatetto

Il fuoco è divampato rapidamente con fiamme altissime che hanno lambito e annerito parte della facciata del palazzo di Corso Silvano Fedi tra i civici 4 e 6. Soltanto il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato danni peggiori all’edificio. Tra i primi a dare l’allarme l’avvocato Filippo Querci che ha lo studio proprio davanti a quel palazzo che ospitava, fino a qualche temp fa, in un fondo del pianterreno, un negozio di telefonia e prima ancora un negozio di abbigliamento.

Nel piccolo atrio, chiuso da un cancello, da qualche mese aveva trovato rifugio un uomo che vi trascorreva la notte e anche qualche ora del giorno. Dentro ci aveva portato un materasso per dormire, diverse coperte, una poltrona e una sorta di comodino, ricavando così una specie di piccolo dormitorio riparato da pioggia e vento. Con tutta probabilità, è questa l’ipotesi più accreditata, aveva lasciato dei mozziconi di sigaretta ancora accesi sulla poltrona.

Il fuoco ha covato per un po’ per poi divampare, avvolgendo rapidamente poltrona, comodino e materassi. Le fiamme sono diventate presto altissime e impressionanti e sulle prime è stato difficile capire cosa stesse accadendo e se ci fosse qualcuno in pericolo. Il camion dei Vigili del fuoco è arrivato in pochi minuti e le fiamme sono state rapidamente spente dai pompieri che hanno poi svolto gli accertamenti per cercare di capire l’origine del rogo.

Fermo restando che, in questi casi, nessuna ipotesi viene esclusa, l’origine ritenuta più probabile resta quella delle sigarette lasciate accese sulla poltrona. La squadra dei pompieri del Comando di Pistoia, dopo aver ascoltato alcune testimonianze per ricostruire la dinamica dell’accaduto e dopo aver rimesso in sicurezza il locale, è rientrata in sede.

red.pt.