Fiamme e nube nera dall’azienda Momenti di paura tra i residenti

Quella nube di fumo nero che si è alzata nel cielo aglianese poco dopo le 12.30 ha destato tanta paura e preoccupazione fra le persone. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha domato velocemente le fiamme che erano divampate nell’azienda Rosi Leopoldo, nella frazione di San Michele, che produce conglomerati bituminosi. Le cause dell’incendio dovranno essere accertate, ma la cosa più importante è che non ci sono persone ferite e non ci sarebbero danni ambientali. L’allarme ai vigili del fuoco è scattato verso le 12.45 e sul posto, entro pochi minuti, sono accorsi quattro mezzi dei pompieri: tre da Pistoia e uno da Prato per un totale di tredici unità operative. Da quanto ha riferito l’ispettore antincendi Stefano Spinicci, le fiamme si sarebbero sprigionate da un macchinario che produce bitume, dove fortunatamente non c’erano persone al lavoro e c’era poco materiale: catrame e polimeri in gomma. Le fiamme sono state subito domate dai vigili del fuoco e anche la colonna di fumo nero che ha destato allarme nella popolazione è sparita. La nube di fumo è stata visibile per una ventina di minuti circa, non solo tra San Michele e Ponte dei Bini (le frazioni più vicine), ma su tutta Agliana e nella zona circostante, creando apprensione nella popolazione, sia per il timore che ci fossero persone coinvolte nell’incendio ma anche perché la puzza di bruciato sembra che sia stata avvertita anche a Stazione di Montale. Sul posto si è subito recato il sindaco di Agliana, Luca Bensperi, il quale ha provveduto a tranquillizzare i cittadini attraverso la sua pagina Facebook. "Mi sono appena recato sul luogo dell’incendio divampato presso l’azienda Rosi Leopoldo – ha scritto il primo cittadino –. Ho parlato con il titolare e con i vigili del fuoco. Tranquillizzo sul fatto che nessun materiale bituminoso ha preso fuoco. Terremo comunque monitorata la situazione anche confrontandoci con le autorità sanitarie preposte". La nota azienda Rosi Leopoldo, attiva da tanti anni ad Agliana, si trova tra via Francesco Ferrucci e via Dino Buzzati (quest’ultima scorre lungo l’autostrada A 11) ed è proprio nell’area su via Buzzati che si sprigionate le fiamme e la colonna di fumo nero. La via Buzzati è stata, infatti, chiusa al traffico per un paio di ore (poco prima delle 13 fino quasi alle 15) per consentire il transito e le necessarie operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto, per regolare il traffico, è intervenuta la polizia municipale di Agliana.

Piera Salvi