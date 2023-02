Fiaccolata per la pace in Ucraina

La rete pistoiese delle organizzazioni della società civile aderenti a "Europe for Peace" aderisce alla mobilitazione lanciata a livello internazionale, organizzando una fiaccolata per il prossimo 24 febbraio, anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’appuntamento è alle ore 18 in piazza San Francesco, con partenza alle 18:30 e arrivo del corteo intorno alle 19:45 in piazza Gavinana (Globo), dove sarà allestito un presidio di pace permanente. "A Pistoia, come in tante città italiane e europee, chiederemo il cessate il fuoco, il dialogo e l’apertura di negoziati di pace – fanno sapere –: è la pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno".