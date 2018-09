Pistoia, 30 settembre 2018 - Un grande weekend con figuranti da tutta la Toscana per il Festival dei Luoghi Medievali, con tante associazioni che si sono riunite per dar vita, nella mattinata di domenica, a un maxi corteo storico con splendidi abiti. La Festa vuole promuovere il Comuni a forte vocazione medievale. E viene organizzata dall'associazione Musiké insieme al Comune di Pistoia. La kermesse si è spalmata su tre giorni, da venerdì a domenica, con questo gran finale molto apprezzato dai pistoiesi. Dei Comuni toscani hanno partecipato: Chiusi, Fosdinovo, Casola in Lunigiana, Gallicano, Fabbriche di Vergemoli, Montepulciano, Monteriggioni, San Gimignano, Vinci, Volterra, Massa Marittima, Pescia, Fivizzano, Serravalle Pistoiese. C'erano anche rappresentanze da fuori Toscana di Bevagna (Umbria), Gradara (Marche), Incisa Scapaccino (Piemonte), San Leo (Emilia Romagna).